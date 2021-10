Mattino.it: Ospina record con la Colombia…

Osannato dalla critica sudamericana, David Ospina è diventato sempre più insuperabile per gli avversari della Colombia. Di cui è capitano ed inamovibile. Il portiere del Napoli ha aiutato i suoi a mantenere la porta inviolata nelle ultime tre occasioni. Contro Uruguay, Brasile ed Ecuador. Ed, in totale, ha accumulato 4 clean sheet in queste qualificazioni sudamericane al Mondiale. Nessun collega ha saputo fare meglio di lui. In più, è il terzo portiere con più parate decisive in queste qualificazioni: (1,36 per gara).

Fonte: mattino.it