Leicester che spettacolo: Manchester United steso 4-2

Ritorno in campo da sogno per il Leicester dopo la sosta per le nazionali. Le Foxes battono 4-2 il Manchester United nella 8ª giornata di Premier League e ritornano al successo dopo 1 mese e mezzo. Ospiti avanti con Greenwood dopo 9 minuti, Tielemans pareggia al 31′ min, poi completa la rimonta nella ripresa con Soyuncu al 78′ min. Lo United pareggia con Rashford quattro minuti dopo ma la squadra di Rodgers ritorna subito avanti con Vardy e poi chiude con Daka al 91′ min. Il Leicester sale con questa vittoria all’undicesimo posto in classifica a 11 punti