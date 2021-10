La “rabbia” del calcio: richieste ignorate dal Governo

La Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea come le richieste avanzate dalla Figc, con il costante sostegno della Lega Serie A, al governo, su cui gli uffici federali avevano lavorato per mesi, sono state escluse dal decreto fiscale approvato ieri in Consiglio dei ministri. C’è tanta delusione, rabbia e preoccupazione per questo esito. L’obiettivo al di là di tutto è portare avanti le riforme che consentano al calcio di ripartire nel segno della sostenibilità e adesso, dopo quasi due anni di pandemia che hanno portato al calcio perdite per oltre 1,2 milioni di euro, è indispensabile essere aiutati. La sorpresa è stata enorme: non è stata accolta neanche una delle sette richieste che in estate Gravina aveva portato avanti anche in nome del massimo campionato. L’argomento viene affrontato anche da Tuttosport: “Niente rateizzazione, il calcio incassa un’altra delusione dal Governo” scrive il quotidiano.

