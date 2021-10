Il Legia Varsavia invita i tifosi a seguire la partita contro il Napoli allo stadio!

Dopo il divieto di trasferta per la gara di Napoli del prossimo giovedì, il Legia Varsavia ha scelto di aprire le porte del proprio stadio ai tifosi che avrebbero voluto seguire la squadra per la partita dello Stadio Maradona. Come comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, il Legia metterà a disposizione dei propri tifosi lo stadio di casa, creando una fan zone dedicata completamente ai tifosi e in cui seguire tutti insieme la partita. «Stai con il Legia e sostieni la tua squadra del cuore guardando insieme la partita nel nostro stadio» si legge dal comunicato del club. «L’apertura di una fan zone speciale avrà luogo giovedì 21 ottobre alle 19:00. I biglietti sono già disponibili, il prezzo include un hot dog e una birra o una bibita. Ci sarà anche un bar per i fan, dove potranno acquistare cibo, oltre a bevande alcoliche e analcoliche».

Fonte: IL Mattino