Furto alle auto di Spalletti e Demme. Il Commissariato ha un’idea sulla vicenda

Per il Napoli non sono stati giorni facili, soprattutto per i furti delle auto di mister Luciano Spalletti e della macchina della moglie del centrocampista Diego Demme. Nel primo caso, si tratta di una Panda che era parcheggiata nei pressi di Corso Vittorio Emanuele. Per la macchina del centrocampista degli azzurri (500 Fiat), era vicino al Parco Virgiliano questo mercoledì. Secondo il Commissariato di Polizia non c’è alcuna correlazione tra i due furti, ma una semplice coincidenza. Ovviamente sono scattate le denunce e si potrebbe risolvere in poco tempo visto che c’erano le telecamere di sorveglianza, dove si proverà a scoprire i colpevoli.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport