Dopo il ricorso al Tar la gestione del Collana a Giano

Il Tar ha accolto la richiesta della Giano di sospensiva dell’attuazione della revoca da parte della Regione della concessione dell’impianto, dopo un bando pubblico, alla stessa società Giano affidandolo, per la ristrutturazione, all’Arus, Agenzia regionale Universiadi e dello Sport. La sospensiva permette così alla società che fa capo a Paolo Pagliara di continuare l’attività sullo stadio vomerese regolarmente per tutta la prossima stagione sportiva o comunque fin quando non ci sarà un giudizio definitivo. Giudizio al quale ci si potrà comunque opporre in sede di Consigli di Stato. «Al momento siamo soddisfatti – afferma Pagliara – Ci difenderemo come facciamo da anni, attendiamo il merito con serenità, come concessionari continueremo a gestire il Collana come indicato negli atti regionali, e nelle prescrizioni indicate dai giudici».

Fonte: Il Mattino