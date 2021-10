DIFESA – Manolas out per domani contro il Torino, sulle fasce nessun cambio

Ieri in allenamento si è aggiunto alla lista degli infortunati, oltre a Malcuit, Ounas e Petagna, anche il difensore greco Kostas Manolas. Problema alla caviglia destra che quasi certamente lo vedrà tra gli esclusi contro il Torino. Per il calciatore ex Roma si proverà a recuperarlo per la gara contro il Legia Varsavia. Per il resto in porta Meret, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, con al centro il duo Koulibaly e Rrahamani.

Fonte: F. Mandarini CdS