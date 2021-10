Ritorno in campo al cardiopalma per lo Spartak Mosca dopo la pausa per le nazionali. Nella 11ª giornata di Premier russa lo Spartak pareggia 2-2 contro la Dinamo nel derby di Mosca. Ospiti avanti con le reti, una per tempo, di Ordets (19′ min) e Tyukavin (60′ min), ma la squadra di Rui Vitoria agguanta il pareggio nel finale con Dzhikiya (87′ min) e Gigot (91′ min). Con questo pareggio lo Spartak Mosca va a 17 punti in classifica a -6 punti dalla vetta