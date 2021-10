“Coppia obbligata” al centro della difesa: si ferma Manolas

Contro la squadra di Juric rivedremo Koulibaly in coppia con Rrahmani al centro della difesa. E’ stato costretto a fermarsi nell’allenamento di ieri, Manolas: il difensore greco ha accusato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, oggi verrà fatto il punto più preciso sulla situazione e, anche se come prima impressione non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente preoccupante, è difficile prevedere un suo ritorno in tempo utile per la sfida contro il Torino. Oggi Spalletti deciderà anche su Petagna che ha svolto ieri parte di lavoro personalizzato sul campo e parte in palestra dopo il fastidio muscolare che aveva accusato mercoledì. Indisponibili Malcuit e Ounas, è tornato pienamente in gruppo lo slovacco Lobotka che farà quindi parte dei convocati per la sfida di domani contro i granata di Juric.

Il Mattino