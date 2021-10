CENTROCAMPO – In vista del Torino Spalletti farà la scelta per Lobotka

Questa mattina il Napoli effettuerà l’allenamento di rifinitura al Training Center di Castel Volturno e ci sarà il provino decisivo per Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, dopo oltre un mese si è allenato con il gruppo nella giornata di ieri, quindi sembra quasi pronto per tornare nella lista dei convocati. Non è da escludere già contro il Torino. Per il resto il duo della linea mediana sarà composto da Fabian Ruiz e Anguissa, con Demme pronto in casa di evenienza.

Fonte: F. Mandarini CdS