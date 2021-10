Il Napoli si prepara in vista della sfida di domani al “Maradona” contro il Torino, ore 18,00 e per l’attacco le idee per mister Spalletti sono chiare. A destra Politano in vantaggio su Lozano, visto che il messicano rientra oggi in città assieme ad Ospina. Per il resto Zielinski, Inigne alle spalle di Osimhen. Out per infortunio Petagna, mentre Mertens andrà in panchina, pronto in caso di evenienza.

Fonte: Fabio Mandarini CdS