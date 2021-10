Ultime Torino – Juric ha scelto il difensore per fermare le corse di Osi

Il Torino prosegue la preparazione al Filadelfia, in vista del match di domenica contro il Napoli, fischio d’inizio ore 18,00 al “Maradona”. Il tecnico dei granata Ivan Juric ha scelto chi dovrà marcare oppure fermare le corse di Osimhen. Si tratta di Bremer che è anche sul taccuino del d.s. degli azzurri Giuntoli per la prossima stagione. Per il resto la formazione vede alcuni ballottaggi, ma alla fine Pobega, anche se si allena a parte, dovrebbe farcela rispetto a Lukic, per giocare al fianco di Mandragora. L’aspetto che potrebbe alla lunga pagare la compagine granata sono i cambi, dove i partenopei potrebbero prevalere alla distanza e in questo Juric in estate era stato chiaro col presidente Cairo.

Fonte: Alberto Polverosi Corriere dello Sport