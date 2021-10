UFFICIALE – Da oggi in vendita i biglietti per Roma-Napoli. La Curva giallorossa già sold-out

L’entusiasmo registrato tra i romanisti in questi giorni di rinnovi e di acquisto degli abbonamenti – in questo senso, l’AS Roma è stato il Club apripista in Italia – contribuirà a farci rivedere un Olimpico pieno di passione anche domenica 24 ottobre per Roma-Napoli e domenica 31 per Roma-Milan.

Puoi ancora risparmiare, abbonandoti alla stagione 2021-22, a partire da 14€ a partita! I due big-match contro Napoli e Milan sono inclusi: c’è ancora tempo fino a sabato 23 ottobre.

La vendita dei biglietti di entrambe le partite scatterà alle ore 16:00 di venerdì!

