Stoccata di Nedved: “Siamo stati criticati. Alcuni in dieci anni non hanno vinto niente”

Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato al Salone del Libro di Torino, in occasione della presentazione del libro “La casa della Juve”. “Siamo stati criticati negli ultimi anni, ma spero che qualcuno si sia accorto che abbiamo vinto uno scudetto, portato a casa due coppe. Alcuni in dieci anni non hanno vinto niente, noi conviviamo con questa pressione di dover vincere. Siamo abituati, chi lavora alla Juve deve saperlo, deve essere forte e non avere paura. La critica va bene, ma che sia giusta”.