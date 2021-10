Spalletti ha deciso per il turnover, ma non sarà contro il Toro

Sarà 4-2-3-1 con approdo al 4-3-3 e viceversa. Si sa che la metamorfosi è costante. Ieri ha provato come sempre ogni situazione, riservandosi di decidere all’ultimo minuto. Il suo obiettivo è trovare la formula per infilare in un’unica ricetta tutta la (tanta) qualità che ha. Cominciando a inserire Mertens che è in prospettiva un altro titolare. Il turnover ci sarà con il Legia Varsavia che è sì gara decisiva per l’Europa League ma qualche cambio ci sarà. Magari, sarà la prima di Mertens titolare. Il buon momento della squadra è racchiuso dalle parole di Rrahmani a Radio Kiss Kiss: «Siamo un gruppo molto forte e unito, seguiamo il gran lavoro di Spalletti». Venduti circa 25mila biglietti per la gara di domenica.

Fonte: P. Taormina (Il Mattino)