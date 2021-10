SERIE B FEMMINILE – Torna al San Marino Academy mister Alain Conte

La società ha scelto: sarà alain_conte_ a prendere il timone della Prima Squadra femminile. Per il tecnico cervese, già in biancoazzurro per tre stagioni, si tratta di un ritorno. Con lui la squadra centrò due promozioni consecutive, accedendo per la prima volta nella sua storia in Serie A. “Difficile se non impossibile dire di no alla San Marino Academy. Conosco l’ambiente e posso dire di essere tornato a casa. Da oggi proveremo a scrivere un’altra pagina di questa bella storia sportiva. La ricetta deve essere quella del lavoro e di pochissime parole. a partire dalla partita di domenica. A tifosi chiedo di stare vicino alla squadra”.

Fonte: facebook San Marino Academy