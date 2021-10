Scontro Ceferin-Infantino sui Mondiali ogni due anni. Allenatori e giocatori divisi sulla questione

E’ ancora scontro fra FIFA e UEFA sulla questione Mondiali ogni due anni, ed anche i giocatori e gli allenatori sono divisi. L’ultimo a prendere la parola sul tema è stato il dt del Milan, Paolo Maldini. «Non credo che giocare il Mondiale ogni due anni sia una buona idea – ha detto all’Ansa – perché toglierebbe importanza all’evento sportivo più unico al mondo, cancellando una tradizione ormai centenaria. Si rischierebbero inoltre conseguenze molto negative sulla salute psicofisica dei calciatori e sul futuro delle leghe. Mi auguro che la Fifa voglia abbandonare questo progetto sbagliato: atleti, federazioni e club sono consapevoli che i possibili benefici sarebbero pochissimi rispetto ai tanti rischi». Come lui la pensano Figo, Boban, Zoff e tanti ex grandi giocatori “fedeli” a Ceferin, ma anche Infantino ha la sua squadra che lo sostiene: dal Fenomeno Ronaldo, a Koulibaly, passando per Khedira, Matthaus, Materazzi e l’inglese Mount. E poi ci sono i ct e gli allenatori: Mancini, Southgate e Deschamps sono contrari; Luis Enrique e Guardiola favorevoli. Un bel tutti contro tutti, con la salute dei giocatori come vessillo di entrambi i “partiti”.

A riportarlo è il CdS