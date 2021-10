QUAL. QATAR 2022 – Colombia-Ecuador 0-0, 90 minuti per Ospina. Il VAR decisivo nella ripresa

Questa notte si è giocata la sfida di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar 2022 tra la Colombia e l’Ecuador e la gara ha regalato emozioni fino alla fine. Nella prima frazione Ospina appare sicuro sulle conclusioni di Mena e Franco, mentre per i “cafeteros” Zapata sfiora la rete del vantaggio. Nela ripresa i padroni di casa alzano il ritmo e creano due grandi occasioni, la prima è con Falcao, parata di Dominguez e poi con il calciatore dell’Atalanta. Nel finale di gara accade di tutto, il VAR aiuta l’arbitro in due circostanze. Nel primo caso negando il rigore agli ospiti e poi giallo per Mena per proteste dalla panchina. La Colombia al minuto 100 segna il gol vittoria con Mina, ma la tecnologia aiuta l’arbitro per un mani ad inizio azione. Ospina, rispetto alle altre gare, per lui è una serata tranquilla, ma come sempre mostra sicurezza, gioca tutti e novanta minuti.

A cura di Alessandro Sacco