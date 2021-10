PRIMAVERA 1 – Millan-Napoli 1-2, ecco le pagelle de “ilnapolionline.com”

Questo pomeriggio al “Vismara” il Napoli ha affrontato i padroni di casa del Milan per il campionato Primavera. Nella prima frazione gli azzurrini sono più aggressivi e creano più occasioni da gol. La prima con Cioffi che strozza il tiro, blocca Desplanches, poi è anche sfortunata con la traversa colpita da Spavone. Nella ripresa i partenopei vanno al doppio vantaggio. Prima con Cioffi tiro preciso in area di rigore, il raddoppio è spunto personale di Ambrosino e nulla da fare per il portiere di casa. I rossoneri accorciano le distanze con Traorè, ma non basta per il Milan, mentre il Napoli vince la terza gara di fila in trasferta. Prossimo turno sarà in casa al “Piccolo” di Cercola contro l’Atalanta.

Milan: Desplanches 6; Coubis 5,5, Obaretin 5 (53′ Kerkez 5,5), Bosisio 6, Bozzolan 5,5 (53′ Nsiala 5); Gala 5,5 (69′ Alesi 5), Di Gesù 5 (63′ Tolomello 5,5), Robotti 5; El Hilali 5 (69′ Traorè 6), Rossi 5, Capone 5. A disp.: Nava, Pseftis, Makengo, Foglio, Bright, Incorvaia, Roback, Amore. All.: Giunti 5

Napoli: Idasiak 6; Barba 6,5, Hysaj 6,5, Costanzo 6,5; Di Dona 6,5, De Marco 6 (86′ Giannini s.v.), Saco 6,5 (86′ Tourè s.v.), Spavone 6,5, Cioffi 7 (79′ Mercurio s.v.); Ambrosino 6,5 (67′ Marranzino 6), D’Agostino 6 (67′ Gioielli 6). A disp.: Boffelli, Pesce, Mane, Marchisano, Giannini, Tourè. All.: Frustalupi 6,5

Marcatori:61′ Cioffi (N), 66′ Ambrosino (N), 78′ Traorè (M).

Arbitro: Sig. Turrini di Firenze.

Ammoniti: Saco (N), Obaretin (M).

A cura di Alessandro Sacco