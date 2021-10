Politano e Ansaldi due esterni di corsa e di grande qualità tecnica

L’ex interista Politano è in gran forma, lo ha dimostrato quest’anno in tutte le occasioni in cui ha giocato, sia quando è partito dal primo minuto sia quando è entrato a partita già iniziata dando sempre un contributo decisivo. Ansaldi ha ritrovato la migliore condizione in questi allenamenti nel periodo della sosta di campionato, dopo la contusione al ginocchio alla vigilia del derby contro la Juventus in cui venne utilizzato da Juric solo dal 20′ della ripresa al posto di Aina. Due esterni di corsa e di grande qualità tecnica: Politano e Ansaldi riescono ad andare via in dribbling nell’uno contro uno, a saltare l’avversario per provare poi la giocata decisiva. E sulla fascia s’incroceranno spesso: l’ex interista infatti gioca a destra nei tre d’attacco a ridosso di Osimhen, l’argentino a sinistra come quarto o quinto uomo di centrocampo. Scatti, cross, allunghi, ripiegamenti difensivi, assist e anche gol: c’è un po’ tutto nel repertorio di Politano e Ansaldi, due elementi importantissimi per l’equilibrio tattico del Napoli di Spalletti e del Torino di Juric. Una sfida a tutto gas. R. Ventre (Il Mattino)