Politano/Ansaldi face to face: sono due “Mangia-Km”

Su e giù lungo la corsia esterna, Politano e Ansaldi danno un grande apporto in termini d’intensità per la loro spinta sulla fascia (7,486 la media di chilometri percorsi a partita dall’esterno del Napoli, 6,944 quella dell’argentino del Torino). Spalletti allenò Politano nell’Inter nella stagione 2018-2019, era un punto fermo del tecnico di Certaldo che lo ha ritrovato a Napoli, Ansaldi invece lo allenò nel 2013 alla guida dello Zenit San Pietroburgo che lo acquistò quell’estate dal Rubin Kazan (segnò anche un gol, quello del 3-0 all’Anzhi il 17 agosto del 2013). Due pedine preziosissime per il gioco di squadra, due elementi decisivi nell’ultimo passaggio e pericolosi quando decidono di andare direttamente al tiro: Politano di gol in carriera ne ha segnati 67 ma non ha mai fatto centro contro il Torino e proverà a sbloccarsi contro i granata nel match di domenica al Maradona; Ansaldi l’ultima rete la realizzò su rigore contro l’Inter nel match perso dai granata 4-2 l’11 novembre 2020, undici mesi fa. L’ultimo faccia a faccia tra i due nel successo del Napoli a Torino per 2-0 dello scorso 26 aprile: una grande prestazione di Politano, tra i migliori degli azzurri che mise in difficoltà sulla fascia proprio Ansaldi, quello che però riuscì a impensierire maggiormente Meret con un tiro dal limite respinto dal portiere del Napoli. R. Ventre (Il Mattino)