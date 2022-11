Nicola Crisano (d.s. Napoli femm.): “James Soledad? E’ stato un grande colpo per il club e per il campionato Italiano”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicola Crisano, direttore sportivo del Napoli Femminile. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione ilsognonelcuore.com. “Soledad ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Quest’anno puntiamo ad una salvezza tranquilla, e l’attaccante della nazionale argentina è stato un acquisto importante in questa ottica. Siamo ambiziosi e sono certo che abbiamo fatto bene ad aspettarla. Fondamentale, però, è stata anche l’intuizione di coach Pistolesi che ha intravisto in Eleonora Goldoni le caratteristiche del centrocampista, evitandole di giocare spalle alla porta. Io non ero d’accordo, ma il mister ha insistito per questa soluzione e ha avuto ragione. Non dobbiamo guardare la classifica, visto che abbiamo giocato le prime cinque partite contro le migliori del campionato, ad eccezione del Verona. Quest’anno retrocederanno tre squadre, quindi è meglio continuare a lavorare bene senza badare al piazzamento attuale. Abbiamo una rosa importante per il campionato di Serie A, e lo abbiamo dimostrato anche la scorsa settimana contro la Juventus: a parte dieci minuti di follia, dove le bianconere hanno segnato due gol, in campo non si è vista la differenza che, invece, dal punto di vista del bilancio è abissale”.

