Dries Mertens è ritornato in forma dopo l’operazione alla spalla subita in estate, e non vede l’ora di ritornare in campo a pieno regime. Su Instagram il belga-napoletano pubblica tre storie , in cui scherza con il magazziniere Tommaso Starace. Quest’ultimo prendendolo in giro gli dice che sarà ancora in panchina, e Mertens di pronta risposta gli chiarisce: “Basta panchina per me…”