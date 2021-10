Manolas, out per il Torino, lascia il posto a Rrahmani

A due giorni dal match contro il Torino, il Napoli deve fare i conti con l’infortunio di Kostas Manolas. Per fortuna non è nulla di grave, trattandosi di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia, ma sicuramente non sarà convocato per la sida di domenica sera al Maradona. Al suo posto, sarà di nuovo titolare Amir Rrahmani, che nell’ultima contro la Fiorentina, andò in gol. Il kosovaro sta giocando ottime gare, e domenica sarà di nuovo al fianco di Kalidou Koulibaly. A riportarlo è Sky Sport