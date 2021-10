Le multe – Sei i testimoni chiamati sponda Allan ma quattro non si presentano

Quattro di questi, però, Insigne, Milik, Maksimovic e Lozano non sono stati presenti né fisicamente né in videoconferenza. Tutti hanno addotto motivi professionali per la mancata testimonianza. Si sono presentati in videoconferenza, invece, Carlo Guerra (preparatore atletico del Napoli all’epoca dei fatti) e Carlo Ancelotti, collegato da Madrid. Nominati da Piacci e presenti in videoconferenza, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ed il suo vice, Giuseppe Pompilio: entrambi presenti nello spogliatoio dopo la gara con il Salisburgo.

Nella prossima seduta che si terrà tra qualche settimana, saranno ascoltati Elseid Hysaj (chiamato a testimoniare dall’arbitro di Allan ed ha già confermato che sarà presente) ed il vicepresidente azzurro, Edo De Laurentiis. M. Giordano (Il Mattino)