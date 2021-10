Il record di Sarri è a portata di mano. Si ferma Petagna, allertato Mertens

Otto vittorie all’esordio come nell’anno dei 91 punti. Nella mente di Spalletti la ricetta è sempre la stessa: quella di permettere ai suoi di continuare a essere ragazzi, di giocare con la gioia addosso, di assecondare l’istinto. Anzi, il tecnico di Certaldo pretende che lo facciano. In questo, è il meno italianista degli allenatori italiani: smonta i meccanismi, non vive solamente di tattica e di pretattica. Ma non nell’ossessione di preparare tutto alla lavagna. Avere uomini di qualità in squadra è fondamentale. I moduli non sono un binario ma solamente una traccia: il giocatore deve seguirla, ma deve anche seguire il suo fiuto. Motivo per cui Zielinski è lì che galleggia a metà strada tra la mediana e la trequarti. A proposito: Mertens è apparso in condizioni super e dopo il rientro con la Fiorentina è pronto a un ruolo di primo piano. Petagna si è fermato per un problema all’adduttore, quindi il belga sarà la prima alternativa. Ma anche come sottopunta. P. Taormina (Il Mattino)