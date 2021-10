Gazzetta – Interesse del Napoli per Bremer, prossimo avversario

Il mercato calcistico non si ferma mai, ed il Napoli è ancora alla ricerca di un difensore, anche se l’urgenza sarebbe un terzino. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive di un forte interesse del club partenopeo per il difensore centrale del Torino, prossimo avversario del Napoli, Gleison Bremer. “Bremer e il Toro sono all’ultima curva, dietro la quale ci sarà un accordo di prolungamento del contratto del difensore che oggi andrà in scadenza al 30 giugno 2023 e che sarà allungato di un ulteriore anno. Ricca offerta di rinnovo che la società ha presentato al brasiliano, grazie alla quale potrebbe più che triplicare l’ingaggio attuale. Sarà un’operazione che permetterà al club di blindarlo di fronte ai continui interessamenti che, nelle ultime settimane, stanno arrivando da diversi angoli d’Europa. Dal Barcellona al Tottenham, dal Manchester United al Borussia Dortmund, per finire ai club italiani Napoli e Inter: in tanti seguono con interesse l’evoluzione di Bremer”