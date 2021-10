[Formazioni] Napoli/Torino: Meret favorito su Ospina. Dubbi a centrocampo e in attacco per Juric

Domenica pomeriggio alle ore 18,00 al “Maradona”, si giocherà per l’ottava di campionato la sfida tra il Napoli e il Torino. Per gli azzurri sfida importante per continuare a restare da soli in vetta alla classifica e l’unico ballottaggio sarà in porta. Meret dovrebbe spuntarla rispetto ad Ospina. Per il resto Politano in vantaggio su Lozano che rientrerà oggi dalle sfide con il Messico, mentre Zielinski sarà il trequartista alle spalle di Osimhen. Invece per Juric diversi i dubbi da sciogliere, a centrocampo Lukic in vantaggio su Pobega che è in forte dubbio come Praet. In attacco Sanabria sarebbe favorito rispetto a Belotti, mentre a destra Aina è favorito rispetto ad Ansaldi.

Fonte: CdS