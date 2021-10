E’ ancora scontro fra FIFA e UEFA sui Mondiali ogni due anni

FIFA e UEFA ancora in disaccordo sulla possibilità di giocare i Mondiali ogni due anni. Il CdS scrive oggi in merito: Il pasticcio delle gare di qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2022 trae la sua linfa dai rinvii di alcuni match negli scorsi mesi a causa del Covid, ma ha radici più profonde. Ovvero in un calendario internazionale intasato sul quale va trovato un accordo per arrivare a una riforma per il post 2024. Il problema è che da una parte la Fifa (che punta a un Mondiale biennale), dall’altra la Uefa e la Conmebol litigano. E ieri si è avuta un’altra dimostrazione che non sarà semplice arrivare a un’intesa “pacifica” nel grande summit che a dicembre Infantino organizzerà con tutte le componenti.