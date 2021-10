Duello Inter-Milan: Lorenzo Insigne nell’eventuale addio, ha una chiara preferenza

Lorenzo Insigne e il Napoli prendono tempo nella trattativa per il rinnovo del contratto. Rispetto alle polemiche estive, ora regna il sereno nei rapporti tra Aurelio De Laurentiis e il giocatore, complice l’ottimo avvio di stagione dei partenopei. Ma la situazione è tutt’altro che appianata, e il dato di fatto è che l’attaccante di Frattamaggiore resta in scadenza di contratto a giugno 2022.Come è un dato di fatto che sulle sue tracce ci siano diversi club interessati, sia in Italia, sia all’ estero. Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante azzurro ha però allontanato le voci di un possibile sbarco negli Stati Uniti, in MLS: la punta campana desidera restare in Italia, un club di Serie A è la sua opzione numero uno in caso di addio al Napoli.Nel Belpaese le pretendenti principali sono Inter e Milan: secondo i rumors sarebbe la società nerazzurra la destinazione più gradita al giocatore, che ad ogni modo mette come priorità il suo rinnovo con i partenopei. I due club milanesi aspetteranno fino a gennaio prima di fare la loro mossa, se per allora il Napoli e Insigne non avranno ancora trovato un’intesa.Finora il giocatore è stato molto evasivo sul suo futuro: “Ho ancora un anno di contratto, io sono tranquillo e penso solo a giocare, per le altre questioni ci sono la società e il mio agente. Devo stare sereno. Ho sempre messo davanti il bene del Napoli e sarà sempre così. Io mi impegno tutti i giorni e cerco di esprimermi al 100% in campo”, le sue parole sulla trattativa in una recente intervista.L’agente Pisacane aveva invece tenuto a smentire i contatti con gli Usa: “Abbiamo avuto solo un incontro per parlare di possibili investimenti immobiliari di Lorenzo negli Stati Uniti. Di altro non abbiamo parlato”.Fonte: sportal (sportvirgilio.it)