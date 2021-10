Dobosz, giornalista: “Napoli-Legia? Non mi meraviglierei di una goleada”

“Il Legia Varsavia è primo in Europa League, ma quindicesimo in campionato. Dipende dalla tecnica delle squadre: in Polonia ha giocato sempre a viso aperto e, spesso, è stato sfortunato. In Coppa, invece, hanno avuto un approccio più difensivo, più alla italiana. Occhio, però, che il mister ed i suoi collaboratori, in particolare De Petrillo, conoscono bene il calcio italiano, ed in rosa hanno Boruc che ha giocato in Serie A, alla Fiorentina, per questo saranno in grado di mettere in difficoltà il Napoli. L’allenatore dei polacchi, Michniewicz, nonostante sia molto preparato e stia facendo bene, non ha alcuna chance di arrivare in Italia, perché le squadre italiane non guardano in Polonia per gli allenatori. Kozlowski? È uno dei talenti più importanti del calcio polacco, ma non è ancora pronto per certi livelli. Per lui sarebbe necessario un passaggio intermedio prima di arrivare in un campionato di primo livello come quello italiano. Chi è il calciatore napoletano più temuto in Polonia? Il più conosciuto è, ovviamente, Piotr Zielinski, ma non è l’unico spauracchio per il Legia: ci sono Lorenzo Insigne, Koulibaly e Mertens che, con la maglia del Psv, ha già segnato contro i polacchi. Il Napoli, poi, ha un grande portiere, Ospina. Non mi meraviglierei se finisse di nuovo in goleada al Maradona”.