Chiacchio, avvocato: “Ammutinamento Napoli? Si poteva imporre un ritiro”

L’Avv. Edoardo Chiacchio, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Le testimonianze saranno decisive e determinanti per risolvere la questione legata all’ammutinamento del Napoli nel post Salisburgo. Non saranno decisioni semplici. Ogni tesi e circostanza, come nei procedimenti civili, ha necessarietà di essere suffragata da una prova. All’inizio di ogni vertenza arbitrale, c’è richiesta di conciliazione. Tutti abbiamo compreso che il Napoli avrebbe avviato ua procedura consistente per tutelare i diritti di immagine. Per Allan, gli avvocati cercheranno di far valere la circostanza legata a questo certificato medico di cui abbiamo letto. Ingiurie e minacce restano; sulla violazione contrattuale, questa potrebbe essere eliminata se risultasse essere davvero infortunato, come è stato riportato dagli organi di informazione. Un club può imporre un ritiro, anche se non programmato. Basta consentire ai calciatori di premunirsi e di prendere presso le abitazioni tutte le occorrenze. Che sia legittimo o no, lo deciderà il collegio arbitrale, sentiti i testimoni”.