Stanislav Lobotka quasi sicuramente sarà tra i convocati per la partita di domenica contro il Torino. Dopo un mese di stop il centrocampista azzurro scalpita per ritornare in campo per l’ottava giornata di campionato. Lobotka è ritornato infatti ad allenarsi in gruppo mettendosi alle spalle l’ultimo infortunio. In dubbio ancora invece è Petagna. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno