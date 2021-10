CALCIO FEMMINILE – Allarme nel Napoli a causa di una “tedesca”

La classifica del Napoli femminile, al momento, non è delle migliori, anche se le ultime prestazione contro Juventus e A.c. Milan, potrebbero confortare. In casa azzurra si è creato il caso di Melanie Kuenrath. La calciatrice è italiana, origini di Bolzano, ma si è formata in Germania. La ragazza era nella lista della sfida di Vinovo contro le bianconere ed ha avuto un’ammenda di 2 mila euro. Situazione diversa da un anno fa, quando ci fu la sconfitta a tavolino contro l’Inter. In vista delle prossime sfide bisognerà inserire alcune italiane proveniente dalla Primavera nel ruolo di portiere.

Fonte: tuttocalciofemminile.com