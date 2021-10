Amir Rrahamani: “Contro il Torino servirà la testa giusta. E’ un privilegio giocare al fianco di K2”

Il Napoli delle sette vittorie di fila, ha diversi protagonisti, oltre a mister Spalletti, c’è anche il difensore ex Hellas Verona Amir Rrahamani. Il calciatore del Kosovo è intervenuto ieri a Radio Kiss Kiss, nel classico salottino: “Le squadre di Juric sono difficili da affrontare, servirà la testa giusta. Non è mai facile perché giocano uno contro uno a tutto campo, ma il passato è passato e non si può cambiare. Tutte le partite sono difficili e siamo pronti a dare il massimo per i nostri tifosi: ci sono mancati. Stiamo facendo bene, anche se siamo ancora all’inizio: è la squadra che sta giocando bene, non il singolo. Continuare così sarebbe stupendo. Con Spalletti siamo più uniti: non è solo la difesa a essere forte, siamo tutti forti. Koulibaly? Per me è un privilegio giocare con Kalidou. Su Osimhen dico che è fortissimo e arriva prima sul pallone”.

Fonte: F. Mandarini CdS