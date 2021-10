A tutela dell salute degli arbitri, in lega Pro la prima sperimentazione tecnica

Si legge su Ansa – Presso il Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acquacetosa, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ed il segretario generale, Emanuele Paolucci, hanno consegnato i cardiofrequenzimetri alla squadra di arbitri della Can C nelle persone del designatore Maurizio Ciampi e dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi che domenica prossima dirigerà Cittadella-Spal in B.

“Siamo orgogliosi che la nostra Lega possa essere all’avanguardia nel consentire l’uso di questo mezzo ai suoi arbitri.Continuiamo con il nostro percorso di crescita e formazione – sottolinea il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli – Così dopo l’auricolare ed il quarto uomo a supporto dei nostri arbitri, arriva il cardiofrequenzimetro”. Uno strumento che permetterà “di allenarsi in maniera più proficua, consentendo allo staff che li segue di rilevare la loro frequenza cardiaca prima, durante e dopo i test e le partite”. “Sono strumenti di lavoro preziosi. Con i cardiofrequenzimetri – ha detto, nel ringraziare per l’innovazione, il designatore di Lega Pro Maurizio Ciampi – saremo in grado di fare delle valutazioni più precise sugli allenamenti della nostra squadra e costruire un protocollo di allenamento specifico con una o più fasce di intensità”.