Ultime Torino – Quattro in dubbio per la sfida di Napoli

Il Torino ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Filadelfia, in vista della sfida di domenica contro il Napoli al “Maradona”, tra la sessione tattica e partitella a campo ridotto. Rodriguez ha accusato una lieve trauma contusivo dove ha svolto in parte con il gruppo e lavoro personalizzato. Seduta di scarico per Berisha, Lukic e Vojvoda rientrati dalle nazionali. Differenziato per Pobega e Praet, mentre lavoro personalizzato Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di allenamento.

Fonte: torinofc.it