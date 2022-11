TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Da Insigne a Mertens, la situazione dei rinnovi in casa azzurra”

Nel corso di Tele Club Italia, durante la trasmissione “All Club News”, condotto da Gennaro De Lena e Francesco Carbone, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “I rinnovi? Si sa che il caso più spinoso è quello di Insigne, visto che il capitano è Campione d’Europa e non mancano le pretendenti. Sulle cifre più o meno sono più o meno quello, ma il vero scoglio sono i diritti d’immagine. Vorrei il numero 10 dell’Italia gestirli lui interamente, al momento sono del calcio Napoli. Delle questioni contratti, quello meno complicato è Mertens, visto che in caso di rendimento positivo, c’è l’opzione per un altro anno. Meret? Della rosa azzurra è uno dei due che guadagna meno, ovvero 1 milione a stagione, Malcuit 800 mila euro. Sul portiere friulano c’è da fare una riflessione se rinnovare lui, oppure Ospina, anche se alla fine si deciderà sul primo per età e sul prezzo che si è speso. La sfida contro il Torino non sarà semplice per come sono le squadre di Juric, brave a marcare ad uomo, però se riesci a superare la loro prima pressione, puoi trovarti nei duelli con i loro difensori che potrebbero andare in difficoltà. In questo momento i presidenti non dovrebbero esporre in pubblico le questioni dei contratti, rischi di mettere i giocatori in difficoltà con gli ambienti. Forse a Firenze Commisso avrebbe il pubblico dalla sua parte, discorso diverso per Cairo. Tornando al discorso dei rinnovi, a fine stagione si farà di tutto per riscattare Anguissa, come fu fatto dal Milan per Brahim Diaz, sarebbe un bel colpo per il centrocampo per i prossimi anni”.

