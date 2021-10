SERIE A FEMMINILE – Sampdoria-Pomigliano 1-0, decide a metà ripresa Tarenzi, campane sfortunate

Questa mattina è ripresa la gara, sospesa al minuto 32 per la pioggia tra la Sampdoria e il Pomigliano femminile di mister Panico. Gara che è stata equilibrata, dove per le liguri è stata Re a sfiorare la rete, mentre per la squadra ospite Banusic. Il gol del successo per le blucerchiate allenate da Cincotta è stato realizzato da Tarenzi dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore. Nel finale la squadra ospite è sempre l’ex A.s. Roma (Banusic) ad andare vicino alla rete, palla fuori di un soffio e poi Tampieri che salva sul pallonetto di Salvatori Rinaldi. Secondo successo di fila per la Sampdoria, mentre arriva la prima sconfitta per mister Panico, ma esce con l’onore delle armi.

Sampdoria- Pomigliano Women 1-0: risultato e tabellino