Scozzafava, giornalista: “Napoli-Verona? Errore ricordare quella gara”

Su Radio Marte, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista, ecco le sue parole: “Sicuramente il Napoli ha pagato meno dazio della volta scorsa per le Nazionali. Le cose mi sembra siano andate abbastanza bene per tutti, quindi può esserci una scia fondamentale per mantenersi in alto livello. Mi sembra che Spalletti abbia solo un dubbio, quello del portiere. Meret è pronto e Ospina arriva per ultimo, nel Napoli c’è questo dualismo e quindi Spalletti potrebbe scegliere all’ultimo momento. Il centrocampo diventerà cruciale e nevralgico di questa partita, credo che lì in mezzo si giochi gran parte della sfida tra Napoli e Torino. Il Toro è la terza difesa meno battuta della Serie A, ci sarà anche questo da tener presente. Teoricamente il Napoli parte al completo, con il suo attacco multiforme ma pure con uomini capaci di far male sui piazzati. Un aspetto di cui il Torino dovrà tenere conto. Non faccio paragoni con lo scorso anno con il Verona, mi piace contestualizzare le sfide. Parliamo di mondi vicini ma oggi diversi, l’approccio alle partite è completamente cambiato sia per il Napoli che per Juric. Anzi forse sarebbe un errore ricordare quella gara. Sarà una bella partita. Chiaro che dal punto di vista tecnico il Napoli sia favorito ma evidentemente ha anche maggiore pressione. Bisognerà capire a che punto sia arrivato questo processo di maturazione. Vietato nascondersi o vietato sognare per il Napoli? La pragmaticità di Spalletti fa a cazzotti con i sogni. E poi i sogni ci sono stati e ci siamo svegliati sempre in maniera più o meno brutta”.