A Radio Marte è intervenuto Stefan Schwoch, opinionista: “Napoli-Torino? Partita bella e difficile per entrambe le squadre, ci sarà da divertirsi. Il Napoli può soffrire di vertigini? Penso proprio di no, peraltro la squadra ha calciatori esperti che si sono già trovati in questa situazione. Sicuramente poi quest’anno c’è uno Spalletti in più che sta facendo il suo lavoro e responsabilizzando la squadra. Ai giocatori ha fatto capire di avere tutto per poterci tentare.

Non ho mai nascosto l'amore per il Napoli e per la città, ovviamente commentando le partite bisogna essere imparziali e professionali."