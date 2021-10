QUAL. QATAR 2022 – Honduras-Messico 0-2, ammonito e 70 minuti per Lozano

Questa notte allo stadio Escutlan, i padroni di casa dell’Honduras hanno affrontato il Messico per la gara di qualificazione dei mondiali in Qatar 2022. I nordamericani sbloccano la gara con il difensore Hector Herrera. La squadra di casa resta in dieci con il rosso diretto ai danni di Jacobo. Anche gli ospiti ristabiliscono la parità numerica con il doppio giallo ai danni di Araujo. Nel finale arriva il raddoppio del Messico con il giocatore Wolverempton Raul Jimenez dal dischetto. Hirving Lozano è stato ammonito a metà primo tempo ed è uscito al minuto 70. Il Messico vince in trasferta e resta prima in classifica

La classifica:

Messico 14

USA 11

Canada 10

Panama 8

Costa Rica 6

Jamaica 5

El Salvador 5

Honduras 3

A cura di Alessandro Sacco