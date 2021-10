Papadopulo, ex allenatore: “Lo scorso anno ha portato via 4 punti al Napoli”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Giuseppe Papadopulo, ex allenatore, fra le tante, di Torino e Lazio: “Vedremo cosa succederà a gennaio con la Coppa d’Africa, anche se la rosa è lunga. Torino? Lo ‘spirito granata’ è quando sai che devi giocare onorando il passato illustre dei granata, un passato che non potrà mai essere dimenticato. Juric è il miglior giovane allenatore di questa stagione, e lo ha dimostrato sia a Genova che a Verona. Il valore aggiunto dei granata è proprio lui, nonostante in squadra ci siano giocatori importanti. Lo scorso anno, l’Hellas del croato, ha portato via 4 punti al Napoli, grazie alla carica agonistica che riesce ad infondere nei suoi ragazzi. Salernitana? Lotterà fino all’ultimo per salvarsi, sia l’allenatore che l’ambiente daranno qualcosa in più a questi ragazzi. Sono nel gruppone insieme ad altre quattro o cinque compagini, mi auguro ce la facciano”.

Fonte: 1 Station Radio