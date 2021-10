Napoli-Torino, niente sold-out ma la prevendita va a gonfie vele

In attesa del Napoli che scende in campo contro il Torino, domenica al “Maradona” ore 18,00, prosegue la vendita dei biglietti. Non ci sarà il tanto atteso pienone, ovvero i 41 mila previsti dal 75% in periodo Covid, ma probabilmente saranno 30 mila spettatori. Staccati i tagliandi della Curva B Anello Superiore così come i Distinti. A buon punto anche i settori Tribuna Posillipo e Nisida. Domenica si potrà entrare esibendo il green-pass che sarà obbligatorio in ogni impianto sportivo e non solo. Spalletti si augura che domenica il “Maradona” possa essere determinante per battere i granata ed ottenere l’ottava vittoria di fila in campionato. Con il 50% invece la media è stata tra i 18 e il 23 mila, anche se è mancato il tifo organizzato delle Curve, aspetto che potrebbe mancare domenica, per via delle multe e le regole intransigenti all’interno dello stadio. L’ultima volta con più di 30 mia spettori fu proprio contro il Torino, quindi è un segnale incoraggiante.

Fonte: F. Mandarini CdS