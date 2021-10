Meret, il suo agente pone le condizioni per farlo firmare in azzurro

Domenica pomeriggio alle ore 18,00 al “Maradona”, il Napoli affronterà per l’ottava giornata il Torino ed è quasi certo che tra i pali giocherà Alex Meret. Ospina rientrerà in città solo tra venerdì e sabato, difficilmente potrà essere abile e arruolato per il match contro i granata. Nel frattempo si parla di rinnovo per l’estremo difensore friulano dove il contratto scade nel 2023 e il suo agente Federico Pastorello analizza la trattativa. «Certo il dualismo non aiuta. Bisogna valutare il progetto e le prospettive future. La questione gira intorno a un progetto sportivo che possa andare bene a Meret. Siamo in contatto quotidiano con Giuntoli: ci sono valutazioni da fare attentamente, ma certo il dualismo non aiuta. L’allenatore, comunque, ha a disposizione due portieri molto forti». Dopo aver giocato le prime due gare contro Venezia e Genoa, ha avuto il problema alla schiena ed è tornato solo contro lo Spartak Mosca. Insomma il rinnovo ci sarà ma solo con il posto fisso.

Fonte: F. Mandarini CdS