M. Milanese, ex calciatore: “Bello da vedere in campo, devastante”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, presidente della Triestina ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Torino ed Inter: “Juventus? È in ripresa, le prime tre partite ha raccolto un solo punto, ma tornerà a competere tra le prime. Ovvio che non è più la schiacciasassi degli anni dei record, anche perché non ci sono più quei campioni, e chi è rimasto ha una certa età. Per il titolo, comunque, vedo favorito il Milan, anche se il Napoli, complice Spalletti ed una rosa che gioca insieme già da tempo, può dire la sua. Osimhen? Veloce, scattante ed esplosivo, bello da vedere in campo. È un ragazzo devastante, ci ha messo un po’ a capire come ritagliarsi gli spazi sul rettangolo, ma ora ha preso le misure.”

Fonte: 1 Station Radi