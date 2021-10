Luigi De Laurentiis sulla multiproprietà: “Ingiusta una tale limitazione”

Il problema multiproprietà esiste e nel calcio comincia a sentirsi. Tale situazione non è consentita dalla FIGC. La scorsa estate, il caso Lotito/Lazio/Salernitana, ha evidenziato che “risolverlo” non è affatto facile. La cosa riguarda da vicino anche la famiglia De Laurentiis, proprietaria del Napoli in serie A e del Bari in serie C. In merito all’ argomento, ai microfoni di RaiSport, è intervenuto Luigi De Laurentiis, presidente della squadra pugliese e figlio del numero uno del club azzurro, Aurelio: “Dare un limite temporale ad una società di calcio per capire come riposizionare il proprio asset è un po’ scorretto. Vorrei leggere bene la norma, per capire, insieme ai nostri avvocati, cosa impugnare. Una famiglia come la nostra, che versa milioni di euro per supportare il mondo del calcio, non può ricevere una limitazione così gigantesca”.