La risposta del Legia Varsavia: “Azione ingiustificata e discriminatoria”

La partita tra il Napoli ed il Legia Varsavia, valida per il girone di Europa League, è stata considerata a rischio fin dal momento del sorteggio. Per questo motivo “La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia”. Il club polacco ha risposto “duramente” con un comunicato ufficiale:

“Il Legia Varsavia informa che, nonostante gli sforzi del club per più di una settimana, le autorità italiane competenti hanno mantenuto la decisione di non vendere i biglietti ai cittadini polacchi per la partita Napoli -Legia Warszawa, che si svolgerà a Napoli il 21 ottobre.

Consideriamo tali azioni del tutto ingiustificate e discriminatorie. Il club si è subito attivato per consentire ai nostri tifosi di partecipare alla partita: si sono tenuti colloqui tra i consigli di amministrazione dei club ed abbiamo inviato una lettera ufficiale alle autorità italiane competenti. Le attività del Club sono state sostenute dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia e dall’Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma.

Questa è una decisione scandalosa, del tutto ingiustificata, e priva i nostri tifosi del pieno diritto di sostenere la propria squadra durante le partite in trasferta. Questo è contro lo spirito sportivo e contro i valori su cui si basa il calcio europeo.

Ecco perché oggi abbiamo inviato un’altra lettera su questo argomento e ci aspettiamo una risposta adeguata da parte italiana. Vi informiamo inoltre che, a parte la revoca del diritto ai biglietti per i tifosi del settore visitatori, il club ha ottenuto il doppio dei posti per ospiti ufficiali, sponsor e partner commerciali del Club consigliato nel Linee guida UEFA.

Allo stesso tempo, desideriamo informarvi che il Legia Warszawa è pronto ad ospitare i tifosi dell’SSC Napoli presso il suo stadio ed è pienamente preparato in termini di organizzazione.“