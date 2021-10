In Francia non si giocherà mai più nessuna partita il 5 maggio

Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva, con un voto del Senato, un disegno di legge che prevede che il 5 maggio in Francia non si giochi più nessuna partita di calcio professionistico, in omaggio alle vittime del disastro allo stadio di Furiani in Corsica, dove il 5 maggio del 1992 morirono 19 persone durante la semifinale della Coppa di Francia 1991-1992 tra il Bastia e l’Olympique Marsiglia.

GdS