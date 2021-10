Iezzo ex Napoli: “Insigne è il miglior talento del calcio italiano”

Gennaro Iezzo ex portiere del Napoli, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Meret è un portiere straordinario e sono sicuro che alla fine rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Dalle parole del suo procuratore, Pastorello, mi sembra di capire che non sorgeranno particolari problemi. Oggi, tuttavia, mi metto nei panni dell’allenatore e mi rendo conto che è difficile dire ad Ospina di accomodarsi in panchina. Mi auguro che prevalga la voglia di Lorenzo di restare a Napoli e la voglia del club di trattenerlo. E’ difficile immaginare Insigne lontano da Napoli. L’ho visto crescere, affermarsi, vincere: spero che si trovi alla fine un punto d’incontro che metta fine a questa situazione. Insigne è il miglior talento del calcio italiano, vincere qui a Napoli gli consentirebbe di entrare a far parte della storia di questo glorioso club”.